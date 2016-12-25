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10:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел на помощь в поселок Нелькан

Поселок, находящийся в труднодоступной местности Хабаровского края, остался без электроснабжения.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет Ми-8 со спасателями и представителями местных властей вылетел в поселок Нелькан Хабаровского края, где 25 декабря сгорела дизельная электростанция. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Сегодня ранним утром поступила информация о пожаре на дизельной электростанции в поселке Нельскан Аяно-Майского муниципального района. Весь поселок остался без электроснабжения. В поселке проживает более 700 человек, и он находится в 200 километрах от райцентра Аян.

Площадь пожара на дизельной электростанции составила порядка 400 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

Вертолет Ми-8 доставит в Нелькан оперативную группу администрации муниципального района и Аяно-Майского пожарно-спасательного гарнизона. Также спасатели везут мобильные дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые будут розданы малоимущему населению.

Отопление в поселке печное. Обеспечено отопление всех социально-значимых объектов.

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