Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел на помощь в поселок Нелькан
Поселок, находящийся в труднодоступной местности Хабаровского края, остался без электроснабжения.
Поселок, находящийся в труднодоступной местности Хабаровского края, остался без электроснабжения.
Вертолет Ми-8 со спасателями и представителями местных властей вылетел в поселок Нелькан Хабаровского края, где 25 декабря сгорела дизельная электростанция. Об этом сообщает
Сегодня ранним утром поступила информация о пожаре на дизельной электростанции в поселке Нельскан
Площадь пожара на дизельной электростанции составила порядка 400 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.
Вертолет Ми-8 доставит в Нелькан оперативную группу администрации муниципального района и
Отопление в поселке печное. Обеспечено отопление всех