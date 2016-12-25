Шойгу проводит совещание по организации поисковых мероприятий ТУ-154
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных Сил по организации
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных Сил по организации
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации
Как ранее сообщила
Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все