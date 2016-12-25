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08:32 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу проводит совещание по организации поисковых мероприятий ТУ-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в Сочи самолета Ту-154, сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье.

Источник: РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе города Сочи самолета Ту-154», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

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