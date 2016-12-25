Шойгу проводит совещание по организации поисковых мероприятий ТУ-154

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе города Сочи самолета Ту-154», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.