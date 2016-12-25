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09:32 (мск), источник: Newtimes.kz

Аким сельского округа в ЗКО приговорен к двум годам ограничения свободы

Районный суд приговорил Акима Жангалинского сельского округа Елжаса Танзенова к двум годам ограничения свободы факту злоупотребления должностными полномочиями, передает газета «Уральская неделя».

Источник: Newtimes.kz

По результатам проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных по программе «Развитие регионов», районной прокуратурой в сентябре текущего года в отношении Танзенова было возбуждено уголовное дело.

«Прокуратурой установлено, что по итогам тендера был заключен договор между аппаратом акима Жангалинского сельского округа в лице Танзенова и подрядчиком ИП “СаянСтройСервис” Сертекова по благоустройству площадок многоквартирных жилых домов в поселке Жангала. В ходе проверки прокуратурой района выявлено, что работы подрядчиком по данному договору выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, аким полностью расплатился с подрядчиком за работы, которые фактически не были выполнены», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сумма ущерба государству составила более 2 миллионов тенге.

Как сообщает прокуратура ЗКО, Танзенов осужден по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

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