СПРАВКА: Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001—2016 годах

Источник: Reuters

Ниже приводится справочная информация о авиакатастрофах в России в 2001—2016 годах. 2016 25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. 1 июля в Иркутской области самолет Ил-76, который был занят в тушении масштабных природных пожаров, не вышел на связь. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли. 19 марта пассажирский Boeing 737−800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Источник: AP 2016

2013 17 ноября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», летевший из Москвы, разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров. 2012 11 сентября рейсовый самолет Ан-28, принадлежавший ФГУП «Камчатское авиапредприятие», пропал со связи в районе поселка Палан. На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск Камчатский — Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в десяти километрах от Паланы. При крушении самолета погибли 10 человек. 2 апреля самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень — Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека — 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 33 человека. 2011 7 сентября в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем упал самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. На борту было 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только бортинженер.

Источник: Reuters

21 июня летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту-134 авиакомпании «РусЭйр» в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли при крушении. Восемь пострадавших, были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них ребенок и девушка позже скончались в больницах. 2010 3 августа около 1.30 по местному времени (21.30 мск 2 августа) самолет Ан-24 авиакомпании «Катэкавиа», выполнявший рейс из красноярского аэропорта Черемшанка в Игарку, упал при посадке в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. После падения самолет загорелся. На борту находились четверо членов экипажа и 11 пассажиров. В результате крушения погибли бортпроводница и десять пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Трое членов экипажа и пассажир — Сергей Исаков, полковник Сибирского УВД на транспорте, были доставлены в больницу. Выживший в катастрофе Исаков, позже скончался, не приходя в сознание. 10 апреля президентский борт лидера Польши Ту-154, летевший из Варшавы в Смоленск, упал при посадке в 300−400 метрах от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Северный в Смоленской области. На борту находились 97 человек — 89 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Погибли все, кто находился в самолете.

Источник: РИА