В красноярском Северном разбили автомобиль «вазой для конфет»
Владелец иномарки вчера написал заявление в полицию.
Владелец иномарки вчера написал заявление в полицию.
Красноярские пользователи социальных сетей обсуждают фотографии иномарки, лобовое стекло которой разбито упавшим с высоты предметом.
Как видно на опубликованных очевидцами фотографиях, небольшой предмет упал прямо на припаркованную у дома иномарку, пробив лобовое стекло. Автор сообщения написал, что
Большинство комментаторов предположили, что скинуть вазу могли хулиганившие дети либо пьяные. Нашлись и те, кто поставил под сомнение правильность парковки автомобиля во дворе. Красноярцы также отмечали, что в любом случае владельцу авто необходимо обратиться в полицию. Некоторые из них пошутили, отмечая, что
Добавим, в