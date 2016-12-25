В красноярском Северном разбили автомобиль «вазой для конфет»

Красноярские пользователи социальных сетей обсуждают фотографии иномарки, лобовое стекло которой разбито упавшим с высоты предметом.

Как видно на опубликованных очевидцами фотографиях, небольшой предмет упал прямо на припаркованную у дома иномарку, пробив лобовое стекло. Автор сообщения написал, что кто-то из жильцов дома по ул. 9 Мая скинул вазу для конфет прямо из окна. Сама вазочка при этом осталась целой.

Большинство комментаторов предположили, что скинуть вазу могли хулиганившие дети либо пьяные. Нашлись и те, кто поставил под сомнение правильность парковки автомобиля во дворе. Красноярцы также отмечали, что в любом случае владельцу авто необходимо обратиться в полицию. Некоторые из них пошутили, отмечая, что кто-то «психанул», увидев, что конфеты в вазочке закончились.