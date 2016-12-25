В Черном море найдены обломки разбившегося самолета Ту-154
Спасатели нашли фрагменты лайнера, но пока не обнаружили плотов с выжившими.
Спасатели нашли фрагменты лайнера, но пока не обнаружили плотов с выжившими.
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — В полутора километрах от черноморского побережья г. Сочи на глубине 50−70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили «Интерфаксу» в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
«При выполнении планового перелета с аэродрома г. Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа», — информирует военное ведомство.
В Минобороны подтверждают, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета.
«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», — сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.