В Черном море найдены обломки разбившегося самолета Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — В полутора километрах от черноморского побережья г. Сочи на глубине 50−70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили «Интерфаксу» в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«При выполнении планового перелета с аэродрома г. Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа», — информирует военное ведомство.