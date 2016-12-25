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09:25 (мск), источник: Интерфакс

В Черном море найдены обломки разбившегося самолета Ту-154

Спасатели нашли фрагменты лайнера, но пока не обнаружили плотов с выжившими.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
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Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — В полутора километрах от черноморского побережья г. Сочи на глубине 50−70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили «Интерфаксу» в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«При выполнении планового перелета с аэродрома г. Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа», — информирует военное ведомство.

© Медуза

В Минобороны подтверждают, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета.

«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.

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РИА НовостиКоммерсантъ-OnlineТАССMeduza
событий пока нет
Комментарии
10
Александр д
очень жалко соболезнование родным близким
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Бабка Коммунистка
Страшно... То ил 18 то ту 154.... У министерства обороны что, нормальных современных самолётов вообще нет?????
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Владимир Пацак
Жалко людей и так преследует цепь крупных катастроф, што-то такое предчувствие нехорошее, ка-бы не сбили с пзрк?
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