В Перми пресекли нелегальную торговлю спиртным
В доме 58-летнего мужчины обнаружили более 350 литров поддельного алкоголя.
В доме 58-летнего мужчины обнаружили более 350 литров поддельного алкоголя.
Пермские полицейские пресекли нелегальную торговлю алкоголем. Как рассказали стражи порядка, в МВД поступила информация о том, что 58-летний владелец частного дома продавал спиртное сомнительного содержания.
При осмотре информация подтвердилась. В гараже и бане мужчины обнаружили и изъяли более 350 литров, а также концентраты ароматизаторов для изготовления алкогольной продукции. Кроме этого, в квартире мужчины найдены тары для разлива.
Изъятое направлено на экспертизу. Мужчине грозит значительный штраф.