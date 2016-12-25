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11:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пресекли нелегальную торговлю спиртным

В доме 58-летнего мужчины обнаружили более 350 литров поддельного алкоголя.

Пермские полицейские пресекли нелегальную торговлю алкоголем. Как рассказали стражи порядка, в МВД поступила информация о том, что 58-летний владелец частного дома продавал спиртное сомнительного содержания.

При осмотре информация подтвердилась. В гараже и бане мужчины обнаружили и изъяли более 350 литров, а также концентраты ароматизаторов для изготовления алкогольной продукции. Кроме этого, в квартире мужчины найдены тары для разлива.

Изъятое направлено на экспертизу. Мужчине грозит значительный штраф.

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