В Перми пресекли нелегальную торговлю спиртным

Пермские полицейские пресекли нелегальную торговлю алкоголем. Как рассказали стражи порядка, в МВД поступила информация о том, что 58-летний владелец частного дома продавал спиртное сомнительного содержания.

При осмотре информация подтвердилась. В гараже и бане мужчины обнаружили и изъяли более 350 литров, а также концентраты ароматизаторов для изготовления алкогольной продукции. Кроме этого, в квартире мужчины найдены тары для разлива.

Изъятое направлено на экспертизу. Мужчине грозит значительный штраф.