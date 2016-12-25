СПРАВКА: Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова

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Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Днем его рождения считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).

1 декабря 1928 года ансамбль был зачислен в штат ЦДКА и получил название «Ансамбль красноармейской песни ЦДКА имени М. В. Фрунзе».

В 1937 году коллектив был выведен из структуры ЦДКА, а численность труппы возросла до 274 человек. К тому времени ансамбль, награжденный за два года до этого Почетным революционным Красным Знаменем с орденом Красной Звезды на нем, дал многие сотни концертов в СССР, стал постоянным гостем государственных торжеств, записал десятки пластинок.

Коллектив триумфально выступил в Чехословакии, Монголии, Финляндии, Польше, в 1945 году дал концерт для участников «Большой тройки». Дважды планировались гастрольные поездки и в США. Однако в первый раз их пришлось отменить из- за начала мировой войны, а во второй, после ее окончания, президент США Гарри Трумэн поставил условие, чтобы гвардейцы Александрова выступали в гражданском, на что руководство ансамбля не пошло.

В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио. В 1941—1945 годах в репертуаре ансамбля появились песни: «Священная война», «Поэма об Украине», «25 лет РККА» («Несокрушимая и легендарная») и многие другие.

В 1978 году ансамбль получил наивысшую профессиональную аттестацию — в свое 50-летие он стал академическим.

Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет.

С 1946 года по 1987 год руководил ансамблем его сын — Герой Социалистического труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, генерал-майор Борис Александров.

В настоящее время в штате Ансамбля свыше 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа.

Начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.