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10:15 (мск), источник: ПРАЙМ

СПРАВКА: Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. На пропавшем самолете летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ниже приводится справочная информация.

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Днем его рождения считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).

1 декабря 1928 года ансамбль был зачислен в штат ЦДКА и получил название «Ансамбль красноармейской песни ЦДКА имени М. В. Фрунзе».

В 1937 году коллектив был выведен из структуры ЦДКА, а численность труппы возросла до 274 человек. К тому времени ансамбль, награжденный за два года до этого Почетным революционным Красным Знаменем с орденом Красной Звезды на нем, дал многие сотни концертов в СССР, стал постоянным гостем государственных торжеств, записал десятки пластинок.

Коллектив триумфально выступил в Чехословакии, Монголии, Финляндии, Польше, в 1945 году дал концерт для участников «Большой тройки». Дважды планировались гастрольные поездки и в США. Однако в первый раз их пришлось отменить из- за начала мировой войны, а во второй, после ее окончания, президент США Гарри Трумэн поставил условие, чтобы гвардейцы Александрова выступали в гражданском, на что руководство ансамбля не пошло.

В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио. В 1941—1945 годах в репертуаре ансамбля появились песни: «Священная война», «Поэма об Украине», «25 лет РККА» («Несокрушимая и легендарная») и многие другие.

В 1978 году ансамбль получил наивысшую профессиональную аттестацию — в свое 50-летие он стал академическим.

Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет.

С 1946 года по 1987 год руководил ансамблем его сын — Герой Социалистического труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, генерал-майор Борис Александров.

В настоящее время в штате Ансамбля свыше 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа.

Начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.

За всю историю коллектива более 120 «александровцев» были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира.

Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство. Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.

Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.

В настоящее время в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.

Ансамбль дает концерты в военных округах, частях и подразделениях Российской Армии.

Неоднократно коллектив выезжал с концертами в «горячие» точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику. Краснознаменцы проехали с концертами по всей России, побывали с гастролями более чем в 70-ти странах Европы, Азии, Африки и Америки, и везде их выступления пользовались успехом.

Заслуги ансамбля отмечены престижными советскими и российскими наградами, а также дипломом Международной выставки в Париже — «Гран При» (1937), наградами за рекордные тиражи грамзаписей — «Золотые Диски» французской фирмы «Шан Дю Монд» (1964), голландской «Н. О. С.» (1974) и «Золотой дискобол» (1961), присужденный французской академией грамзаписи за лучшую пластинку года.

22 ноября 2016 года музыканты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова впервые выступили на сцене Большого театра, посвятив концерт 75-летию битвы под Москвой.

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