Минобороны России уточнило число находящихся на борту упавшего Ту-154
По данным военного ведомства, это 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
По данным военного ведомства, это 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — По уточненным данным Минобороны России, на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.
«На борту самолета были 8 членов экипажа и 84 пассажира», — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Минобороны РФ
По его словам, отданы все необходимые указания по организации
В связи с крушением самолета Минобороны России организована «горячая линия», телефон: 8 800 100 18 86.
Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.
Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. По предварительным данным, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
По факту падения ТУ-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.
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