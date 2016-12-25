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10:08 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны России уточнило число находящихся на борту упавшего Ту-154

По данным военного ведомства, это 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
+7 (861) 268-64-40Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
+7 (800) 100-18-86Специальная горячая линия Минобороны РФ
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — По уточненным данным Минобороны России, на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.

© Медуза

«На борту самолета были 8 членов экипажа и 84 пассажира», — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

В связи с крушением самолета Минобороны России организована «горячая линия», телефон: 8 800 100 18 86.

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Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. По предварительным данным, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения ТУ-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.

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РИА НовостиКоммерсантъ-OnlineТАССMeduza
событий пока нет
Комментарии
14
Екатерина Компаниец
Он хочет с голой Ж завоевать весь мир. Хочется сказать , хватит гробить людей!
Домой!
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Александр Бойко
Сударь. Вы про запятые с точками что-либо слышали? А то ваш взрыв эмоций выглядит просто как набор букв.
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vesta
еще 6 дней до конца года..
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Пропавший Ту-154 вез на базу Хмеймим артистов с новогодней программой
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