Минобороны России уточнило число находящихся на борту упавшего Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — По уточненным данным Минобороны России, на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. По предварительным данным, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения ТУ-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.