В краснокамской семье произошла поножовщина

Как сообщили в полиции, потерпевший 1987 года рождения получил от сестры удар ножом в область грудной клетки и был госпитализирован. Когда подозреваемая 1983 года рождения была доставлена в дежурную часть, выяснилось, что она уже судима за аналогичное преступление.



По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

