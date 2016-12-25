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11:17 (мск), источник: Новости Перми

В краснокамской семье произошла поножовщина

Накануне вечером одной из квартир дома по ул. Коммунистическая во время пьяной ссоры женщина ударила ножом своего брата.

Как сообщили в полиции, потерпевший 1987 года рождения получил от сестры удар ножом в область грудной клетки и был госпитализирован. Когда подозреваемая 1983 года рождения была доставлена в дежурную часть, выяснилось, что она уже судима за аналогичное преступление.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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