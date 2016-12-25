В краснокамской семье произошла поножовщина
Накануне вечером одной из квартир дома по ул. Коммунистическая во время пьяной ссоры женщина ударила ножом своего брата.
Накануне вечером одной из квартир дома по ул. Коммунистическая во время пьяной ссоры женщина ударила ножом своего брата.
Как сообщили в полиции, потерпевший 1987 года рождения получил от сестры удар ножом в область грудной клетки и был госпитализирован. Когда подозреваемая 1983 года рождения была доставлена в дежурную часть, выяснилось, что она уже судима за аналогичное преступление.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.