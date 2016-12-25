Минобороны РФ сообщило об обнаружении тела первого погибшего в катастрофе Ту-154

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — сказал он.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что спасатели нашли уже несколько тел погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» об обнаружении одного тела погибшего и документов некоторых пассажиров.