Минобороны РФ сообщило об обнаружении тела первого погибшего в катастрофе Ту-154
По данным источников, найдено уже несколько тел и документы жертв авиакатастрофы.
По данным источников, найдено уже несколько тел и документы жертв авиакатастрофы.
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны России
«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — сказал он.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что спасатели нашли уже несколько тел погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны.
Другой источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» об обнаружении одного тела погибшего и документов некоторых пассажиров.
Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
По факту падения ТУ-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.