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10:32 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило об обнаружении тела первого погибшего в катастрофе Ту-154

По данным источников, найдено уже несколько тел и документы жертв авиакатастрофы.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
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Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

© Медуза

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — сказал он.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что спасатели нашли уже несколько тел погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» об обнаружении одного тела погибшего и документов некоторых пассажиров.

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Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения ТУ-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиКоммерсантъ-OnlineТАССMeduza
событий пока нет
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