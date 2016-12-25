В Башкирии пьяный водитель во время дрифта по льду провалился в воду

На кадрах хорошо видно, как некий водитель по имени Стас, решив устроить дрифт на льду озера, утопил свой джип. Очевидно, что водитель был пьян, поскольку когда друзья выволокли его из салона автомобиля, мужчина не мог стоять на ногах. Однако он зачем-то включил аварийные огни, когда автомобиль погрузился в воду.