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11:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пьяный водитель во время дрифта по льду провалился в воду

В группе БашДТП появился поучительный ролик о ЧП, происшедшем в группой автомобилистов, отдыхавших на озере.

Источник: РИА "Новости"

На кадрах хорошо видно, как некий водитель по имени Стас, решив устроить дрифт на льду озера, утопил свой джип. Очевидно, что водитель был пьян, поскольку когда друзья выволокли его из салона автомобиля, мужчина не мог стоять на ногах. Однако он зачем-то включил аварийные огни, когда автомобиль погрузился в воду.

Автомобиль провалился в воду не полностью, однако вытащить его своими силами не удалось, Мужчины решили вызывать подъемный кран. Точное место, где произошло ЧП, не уточняется.

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