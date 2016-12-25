В Башкирии пьяный водитель во время дрифта по льду провалился в воду
В группе БашДТП появился поучительный ролик о ЧП, происшедшем в группой автомобилистов, отдыхавших на озере.
В группе БашДТП появился поучительный ролик о ЧП, происшедшем в группой автомобилистов, отдыхавших на озере.
На кадрах хорошо видно, как некий водитель по имени Стас, решив устроить дрифт на льду озера, утопил свой джип. Очевидно, что водитель был пьян, поскольку когда друзья выволокли его из салона автомобиля, мужчина не мог стоять на ногах. Однако он
Автомобиль провалился в воду не полностью, однако вытащить его своими силами не удалось, Мужчины решили вызывать подъемный кран. Точное место, где произошло ЧП, не уточняется.