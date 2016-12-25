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11:03 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154

На борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также Елизавета Глинка.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
+7 (861) 268-64-40Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
+7 (800) 100-18-86Специальная горячая линия Минобороны РФ
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря в районе Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р. В.

2. к-н Ровенский А. С.

3. п/п-к Петухов А. Н.

4. к-н Мамонов А. В.

5. ст. л-т Парикмахеров В. Н.

6. м-р Трегубов В. А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А. О.

Пассажиры:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В. М.

2. п-к Хасанов А. Б.

3. п-к Ваганов А. И.

4. п-к Иванов А. Ю.

5. п/п-к Колосовский А. В.

6. м-р Долинский А. И.

7. п-к Негруб А. Н.

8. к-н Абросимов С. С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А. Н.

2. Бадрутдинова О. Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е. П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д. А.

2. Денисов В. В.

3. Сойдов А. А.

4. Лужецкий М. В.

5. Обухов П. К.

6. Пестов О. М.

7. Ржевский В. В.

8. Суранов А. А.

9. Толстов Е. В.

Фотография Ту-154, сделанная журналистом НТВ Евгением Толстовым перед вылетом

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А. В.

2. Гужова Л. А.

3. Ивашко А. Н.

4. Бродский В. А.

5. Булочников Е. В.

6. Голиков В. В.

7. Осипов Г. Л.

8. Санин В. В.

9. Майоров К. В.

10. Буряченко Б. Б.

11. Бобовников Д. В.

12. Баздырев А. К.

13. Белоножко Д. М.

14. Бесчасинов Д. А.

15. Васин М. А.

16. Георгиян А. Т.

17. Давиденко К. А.

18. Денискин С. И.

19. Журавлев П. В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М. А.

22. Иванов А. В.

23. Котляр С. А.

24. Кочемасов А. С.

25. Кривцов А. А.

26. Литвяков Д. Н.

27. Мокриков А. О.

28. Моргунов А. А.

29. Насибулин Ж. А.

30. Новокшанов Ю. М.

31. Поляков В. В.

32. Савельев А. В.

33. Соколовский А. В.

34. Тарасенко А. Н.

35. Трофимов А. С.

36. Узловский А. А.

37. Халимон B.JI.

38. Штуко А. А.

39. Крючков И. А.

40. Ермолин В. И.

41. Быков C. Л.

42. Колобродов К. А.

43. Корзанов О. В.

44. Ларионов И. Ф.

45. Ляшенко К. И.

46. Михалин В. К.

47. ст.с-т Попов В. А.

48. Разумов А. А.

49. Серов А. С.

50. Шахов И. В.

51. Арчукова А. А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н. В.

54. Клокотова М. А.

55. Корзанова Е. И.

56. Пырьева Л. А.

57. Сатарова В. И.

58. Трофимова Д. С.

59. Хорошова Л. Н.

60. Цвиринько А. И.

61. Шагун О. Ю.

62. Гурар Л. И.

63. Сулейманов Б. Р.

64. Столяр И. В.

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