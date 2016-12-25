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13:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Филиппинам угрожает супертайфун «Нок-Тен». Прибрежные районы эвакуируются

На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун «Нок-Тен», также известный как «Нина».

Источник: AFP 2016

Скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества.

Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.

Власти также предупреждают, что на побережье могут обрушиться двухметровые волны.

Метеорологи говорят, что тайфун «Нок-Тен» может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья.

Власти Манилы распорядились убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.

В 2013 году тайфун «Хаян» унес более 7 тысяч жизней на Филиппинах.

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