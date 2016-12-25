Филиппинам угрожает супертайфун «Нок-Тен». Прибрежные районы эвакуируются
На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун «Нок-Тен», также известный как «Нина».
На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун «Нок-Тен», также известный как «Нина».
Скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час.
Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.
Власти также предупреждают, что на побережье могут обрушиться двухметровые волны.
Метеорологи говорят, что тайфун «Нок-Тен» может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья.
Власти Манилы распорядились убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.
В 2013 году тайфун «Хаян» унес более 7 тысяч жизней на Филиппинах.