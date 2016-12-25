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12:11 (мск), источник: РБК

Крушение Ту-154 над Черным морем: что известно об авиакатастрофе

Лайнер Ту-154, вылетевший из аэропорта Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

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Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
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Хронология событий

Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и вылетел в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить в 5:40 мск.

Как сообщили в военном ведомстве, на борту находились 92 человека, среди них 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 68 членов ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов.

Как пишет «Новая газета», 22 декабря в Алеппо перекинули батальон военной полиции, сформированный из уроженцев Чечни. Одна из задач батальона полиции состояла в том, чтобы подготовить площадку и обеспечить безопасность проведения концерта ансамбля Александрова.

Также на борту самолета были директор департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова.

Кроме того, в самолете находились журналисты трех российских телекомпаний: НТВ (Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов), «Звезды» (Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский) и «Первого канала» (Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Рунков).

Доктор Лиза

В опубликованном Минобороны списке пассажиров значится директор Международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как Доктор Лиза). По данным источника «Интерфакса», Глинка летела на борту этого самолета из Москвы в Сочи, но в Сирию не направлялась.

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В сообщении фонда отмечается, что Глинка действительно вылетела этим рейсом: она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. «МОО “Справедливая помощь” не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», — говорится в сообщении.

Муж Доктора Лизы адвокат Глеб Глинка сказал изданию «Сноб», что его супруга была на борту в момент крушения. Других подтверждений этой информации нет.

На сайте Совета по правам человека при президенте, членом которого была Глинка, опубликовано заявление его главы Михаила Федотова, в котором он подтвердил, что Доктор Лиза должна была отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии.

«Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют. Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы», — говорится в заявлении.

Помощь пострадавшим от катастроф

Всероссийскую известность Елизавета Глинка получила после того, как во время крупных лесных пожаров в европейской части России организовала сбор помощи в пользу пострадавших. Фонд помогал гуманитарной помощью и оборудованием погорельцам и добровольным пожарным.

В 2012 году фонд «доктора Лизы» организовал сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Крымске (Краснодарский край). Вместе с телеведущей Ксенией Собчак Елизавета Глинка организовала благотворительный аукцион, на котором для пострадавших от наводнения собрали более 16 млн рублей.

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Гуманитарная помощь во время военных конфликтов

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Глинка принимала участие в оказании помощи людям, проживающим на востоке Украины. Она неоднократно ездила в Донбасс во время военных действий и привозила оттуда в Москву нуждающихся в лечении детей, а также передавала лекарства и гуманитарную помощь. Всего с марта 2014 года «доктор Лиза» побывала в Донбассе почти 20 раз.

Во время войны в Сирии Глинка ездила в страну с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией медицинской помощи для гражданского населения.

Расследование катастрофы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину было оперативно доложено о случившемся. Президент, по словам Пескова, находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу, который провел видеоконференцию с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных работ. Комиссия Минобороны по расследованию крушения самолета рано утром вылетела в Адлер.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву президент поручил сформировать государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154. Возглавил комиссию министр транспорта Максим Соколов.
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Уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» (ст. 351 УК) возбудил Следственный комитет. Как рассказала РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в Сочи командирована группа сотрудников центрального аппарата СК, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. По словам начальника пресс-службы Главной военной прокуратуры Натальи Земсковой, в Сочи вылетела совместная группа сотрудников надзорного ведомства и министерства обороны.

Источник «Фонтанки» в Министерстве обороны отмечает, что к расследованию подключилась ФСБ. Сотрудники спецслужбы проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере. Силовики отрабатывают версию теракта.

Экстренные службы обнаружили масляное пятно в 6−8 км от берега в Черном море. Обломки самолета обнаружили на глубине 50−70 м в полутора километрах от берега. В 12−14 км от берега находят личные вещи пассажиров, первое тело нашли в 6 км от берега.

«Дополнительно в район катастрофы направлены шесть кораблей из судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район катастрофы с других флотов», — сказали в Минобороны «Интерфаксу».

Руководитель мониторинговой службы центрального совместного Всероссийского общества спасания на водах Владимир Грицихин считает, что обломки Ту-154 при благоприятных условиях можно будет поднять со дна за неделю.

«Глубина 50−70 метров не является большой, вполне возможно крупные фрагменты мягкими понтонами аккуратно поднять. Глубина такая, что вряд ли кого-то удастся спасти, но поднять все фрагменты самолета возможно. Я думаю, что за неделю можно извлечь все, если вовремя службы сработают. У МЧС есть хорошие специалисты, если позвонят, мы подключимся», — сказал он ТАСС.

Версии случившегося

Официальных причин крушения полета пока не называют. Росгидрометцентр отмечает, что погодные условия в районе крушения утром 25 декабря были нормальными и простыми для пилотирования самолета.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается попадание в двигатель Ту-154 птицы (рядом с Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк). Кроме того, по словам источника, рассматриваются версии технической неисправности Ту-154 и возможная заправка самолета некачественным топливом.

По словам источника «РИА Новости», причиной крушения могла стать и ошибка экипажа.

«Если бы попала птица, у экипажа была бы возможность сообщить на землю. После взлета экипаж набрал достаточную высоту, птицы на такой высоте не летают», — подчеркнул в разговоре с РБК специалист по безопасности полетов Александр Романов, указав, что одной из наиболее вероятных версий случившегося он считает теракт.

Источник «Фонтанки» в Министерстве обороны отмечает, что к расследованию подключилась ФСБ. Сотрудники спецслужбы проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере.

Силовики отрабатывают версию теракта. Эту информацию подтверждает и собеседник РБК в ФСБ. По его словам, речь идет о стандартной проверке, которая проводится в подобных случаях. В центре общественных связей ФСБ официально не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном теракте.

«Это произошло после взлета, когда убирают шасси и закрылки. Здесь масса технических вещей, которые могут произойти — например, если не одновременно закрылись. В итоге самолет из-за малой скорости может просто перевернуться», — отметил в разговоре с РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

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«Если была мгновенная потеря связи с экипажем, то это, скорее всего, взрыв самолета или столкновение в воздухе с каким-то предметом», — рассказал РБК член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытников.

«Самолет садился на дозаправку, в этом случае много технических служб подходило к самолету, поэтому у людей была возможность положить взрывное устройство в отсеки», — уверен Романов.

Как полагает заслуженный летчик-испытатель Герой России Юрий Ващук, отказ техники маловероятен. Он считает, что к катастрофе мог привести некий инцидент на борту самолета.

Корреспондент «Коммерсанта» в Краснодарском крае передает, что в момент крушения никто из местных жителей не слышал взрыва и не видел вспышки.

Источник «Интерфакса» в силовых структурах исключает версию теракта.

«По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков», — сказал собеседник агентства.

«Это произошло после взлета, когда убирают шасси и закрылки. Здесь масса технических вещей, которые могут произойти. В итоге самолет из-за малой скорости может просто перевернуться», — отметил в разговоре с РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

«Чтобы отказали сразу три двигателя, должно произойти что-то сверхъестественное. Отказ даже одного двигателя — это критическая ситуация, но я не думаю, что она могла привести к катастрофе. Произошло что-то на борту, на что не успели среагировать летчики. Так, например, было с крушением пассажирского самолета над Египтом. Произошла молниеносная разгерметизация самолета, и он потерял управление», — сказал Ващук РБК.

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил РБК, что версия теракта может существовать, но не в качестве приоритетной.

«Это самолет Минобороны, его обслуживают на высоком уровне проверенные люди. В лайнере находились все знакомые между собой люди, посторонних не было. Самолет не так долго летел над акваторией моря, и если бы произошел взрыв, то кто-нибудь из очевидцев услышал бы его», — отметил Гончаров.

Крушение Ту-154 над Черным морем

Претензий к самолету не было

Разбившийся Ту-154 был выпущен больше 30 лет назад, но «претензий к его техническому состоянию не было», рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. Перед вылетом самолет был исправен, в целом Ту-154 эксплуатировали «в щадящем режиме».

В Минобороны заявили, что последний ремонт лайнер прошел в декабре 2014 года, передает «РИА Новости». Управлял разбившимся воздушным судном летчик первого класса Роман Волков, который налетал больше 3000 часов.

Разбившийся под Сочи Ту-154 за время эксплуатации прошел три капитальных ремонта, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации «Русские машины». «Самолет Ту-154 номер 85572 был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе (сейчас авиазавод “Авиакор”). Последний, третий по счету капремонт борт проходил на “Авиакоре” в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание самолета и продление ресурсов на “Авиакор” не поступало. Соответственно, обслуживание данного борта “Авиакор” не осуществлял», — говорится в сообщении компании.

После крушения самолета министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-154 «было бы преждевременным». «Ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла», — отметил Мантуров.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиКоммерсантъ-OnlineТАСС
событий пока нет
Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154
© Ньюстюб
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