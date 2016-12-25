Крушение Ту-154 над Черным морем: что известно об авиакатастрофе

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Хронология событий Утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 мск. Как сообщил РБК дежурный аэродрома, перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку и «до этого летал». В Адлере борт прошел дозаправку и вылетел в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить в 5:40 мск. Как сообщили в военном ведомстве, на борту находились 92 человека, среди них 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 68 членов ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов. Как пишет «Новая газета», 22 декабря в Алеппо перекинули батальон военной полиции, сформированный из уроженцев Чечни. Одна из задач батальона полиции состояла в том, чтобы подготовить площадку и обеспечить безопасность проведения концерта ансамбля Александрова. Также на борту самолета были директор департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова. Кроме того, в самолете находились журналисты трех российских телекомпаний: НТВ (Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов), «Звезды» (Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский) и «Первого канала» (Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Рунков).



Доктор Лиза В опубликованном Минобороны списке пассажиров значится директор Международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как Доктор Лиза). По данным источника «Интерфакса», Глинка летела на борту этого самолета из Москвы в Сочи, но в Сирию не направлялась.

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В сообщении фонда отмечается, что Глинка действительно вылетела этим рейсом: она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. «МОО “Справедливая помощь” не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», — говорится в сообщении. Муж Доктора Лизы адвокат Глеб Глинка сказал изданию «Сноб», что его супруга была на борту в момент крушения. Других подтверждений этой информации нет. На сайте Совета по правам человека при президенте, членом которого была Глинка, опубликовано заявление его главы Михаила Федотова, в котором он подтвердил, что Доктор Лиза должна была отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. «Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют. Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы», — говорится в заявлении.



Помощь пострадавшим от катастроф Всероссийскую известность Елизавета Глинка получила после того, как во время крупных лесных пожаров в европейской части России организовала сбор помощи в пользу пострадавших. Фонд помогал гуманитарной помощью и оборудованием погорельцам и добровольным пожарным. В 2012 году фонд «доктора Лизы» организовал сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Крымске (Краснодарский край). Вместе с телеведущей Ксенией Собчак Елизавета Глинка организовала благотворительный аукцион, на котором для пострадавших от наводнения собрали более 16 млн рублей.

Гуманитарная помощь во время военных конфликтов После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Глинка принимала участие в оказании помощи людям, проживающим на востоке Украины. Она неоднократно ездила в Донбасс во время военных действий и привозила оттуда в Москву нуждающихся в лечении детей, а также передавала лекарства и гуманитарную помощь. Всего с марта 2014 года «доктор Лиза» побывала в Донбассе почти 20 раз. Во время войны в Сирии Глинка ездила в страну с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией медицинской помощи для гражданского населения. Расследование катастрофы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину было оперативно доложено о случившемся. Президент, по словам Пескова, находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу, который провел видеоконференцию с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных работ. Комиссия Минобороны по расследованию крушения самолета рано утром вылетела в Адлер.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву президент поручил сформировать государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154. Возглавил комиссию министр транспорта Максим Соколов.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» (ст. 351 УК) возбудил Следственный комитет. Как рассказала РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в Сочи командирована группа сотрудников центрального аппарата СК, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. По словам начальника пресс-службы Главной военной прокуратуры Натальи Земсковой, в Сочи вылетела совместная группа сотрудников надзорного ведомства и министерства обороны. Источник «Фонтанки» в Министерстве обороны отмечает, что к расследованию подключилась ФСБ. Сотрудники спецслужбы проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере. Силовики отрабатывают версию теракта.

Экстренные службы обнаружили масляное пятно в 6−8 км от берега в Черном море. Обломки самолета обнаружили на глубине 50−70 м в полутора километрах от берега. В 12−14 км от берега находят личные вещи пассажиров, первое тело нашли в 6 км от берега.

«Дополнительно в район катастрофы направлены шесть кораблей из судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район катастрофы с других флотов», — сказали в Минобороны «Интерфаксу». Руководитель мониторинговой службы центрального совместного Всероссийского общества спасания на водах Владимир Грицихин считает, что обломки Ту-154 при благоприятных условиях можно будет поднять со дна за неделю. «Глубина 50−70 метров не является большой, вполне возможно крупные фрагменты мягкими понтонами аккуратно поднять. Глубина такая, что вряд ли кого-то удастся спасти, но поднять все фрагменты самолета возможно. Я думаю, что за неделю можно извлечь все, если вовремя службы сработают. У МЧС есть хорошие специалисты, если позвонят, мы подключимся», — сказал он ТАСС.

Версии случившегося Официальных причин крушения полета пока не называют. Росгидрометцентр отмечает, что погодные условия в районе крушения утром 25 декабря были нормальными и простыми для пилотирования самолета. Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривается попадание в двигатель Ту-154 птицы (рядом с Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк). Кроме того, по словам источника, рассматриваются версии технической неисправности Ту-154 и возможная заправка самолета некачественным топливом. По словам источника «РИА Новости», причиной крушения могла стать и ошибка экипажа. «Если бы попала птица, у экипажа была бы возможность сообщить на землю. После взлета экипаж набрал достаточную высоту, птицы на такой высоте не летают», — подчеркнул в разговоре с РБК специалист по безопасности полетов Александр Романов, указав, что одной из наиболее вероятных версий случившегося он считает теракт.

Источник «Фонтанки» в Министерстве обороны отмечает, что к расследованию подключилась ФСБ. Сотрудники спецслужбы проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере.

Силовики отрабатывают версию теракта. Эту информацию подтверждает и собеседник РБК в ФСБ. По его словам, речь идет о стандартной проверке, которая проводится в подобных случаях. В центре общественных связей ФСБ официально не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном теракте. «Это произошло после взлета, когда убирают шасси и закрылки. Здесь масса технических вещей, которые могут произойти — например, если не одновременно закрылись. В итоге самолет из-за малой скорости может просто перевернуться», — отметил в разговоре с РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

«Если была мгновенная потеря связи с экипажем, то это, скорее всего, взрыв самолета или столкновение в воздухе с каким-то предметом», — рассказал РБК член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытников. «Самолет садился на дозаправку, в этом случае много технических служб подходило к самолету, поэтому у людей была возможность положить взрывное устройство в отсеки», — уверен Романов. Как полагает заслуженный летчик-испытатель Герой России Юрий Ващук, отказ техники маловероятен. Он считает, что к катастрофе мог привести некий инцидент на борту самолета. Корреспондент «Коммерсанта» в Краснодарском крае передает, что в момент крушения никто из местных жителей не слышал взрыва и не видел вспышки.

Источник «Интерфакса» в силовых структурах исключает версию теракта.

«По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков», — сказал собеседник агентства. «Это произошло после взлета, когда убирают шасси и закрылки. Здесь масса технических вещей, которые могут произойти. В итоге самолет из-за малой скорости может просто перевернуться», — отметил в разговоре с РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. «Чтобы отказали сразу три двигателя, должно произойти что-то сверхъестественное. Отказ даже одного двигателя — это критическая ситуация, но я не думаю, что она могла привести к катастрофе. Произошло что-то на борту, на что не успели среагировать летчики. Так, например, было с крушением пассажирского самолета над Египтом. Произошла молниеносная разгерметизация самолета, и он потерял управление», — сказал Ващук РБК.

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил РБК, что версия теракта может существовать, но не в качестве приоритетной.

«Это самолет Минобороны, его обслуживают на высоком уровне проверенные люди. В лайнере находились все знакомые между собой люди, посторонних не было. Самолет не так долго летел над акваторией моря, и если бы произошел взрыв, то кто-нибудь из очевидцев услышал бы его», — отметил Гончаров.

Крушение Ту-154 над Черным морем <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1246710308708754%26id%3D100001093897209&width=500" width="500" height="285" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Источник в администрации ансамбля: В упавшем самолёте погибли руководитель ансамбля и практически все солисты - музыканты и танцоры</p>— Александр Рогоза (@rogozavr) <a href="https://twitter.com/rogozavr/status/812928633559982081">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Всё, Глеб подтвердил :- (( <a href="https://t.co/PgSIZ1dKXR">pic.twitter.com/PgSIZ1dKXR</a></p>— Рустем Адагамов (@adagamov) <a href="https://twitter.com/adagamov/status/812946697039003648">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Доктор Лиза две недели назад: Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми. И я знаю, о чем я говорю <a href="https://t.co/hLtD97HC2H">pic.twitter.com/hLtD97HC2H</a></p>— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) <a href="https://twitter.com/dimsmirnov175/status/812944545247883265">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmitya.aleshkovskiy%2Fposts%2F10211861824960453&width=500" width="500" height="614" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На борту разбившегося Ту-154 находились корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов</p>— НТВ (@ntvru) <a href="https://twitter.com/ntvru/status/812906365547069440">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На борту была также съёмочная группа НТВ <a href="https://t.co/C7vdvvaeVF">pic.twitter.com/C7vdvvaeVF</a></p>— Дмитрий Борисов (@ddb1) <a href="https://twitter.com/ddb1/status/812919114603855872">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий был на борту Ту-154. С ним были оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов <a href="https://t.co/pCyr7DUcGC">pic.twitter.com/pCyr7DUcGC</a></p>— Рустем Адагамов (@adagamov) <a href="https://twitter.com/adagamov/status/812920666966151168">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета.Страшная трагедия.Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь</p>— Сергей Собянин (@MosSobyanin) <a href="https://twitter.com/MosSobyanin/status/812919455055482880">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.zakharova.167%2Fposts%2F10211932057166486&width=500" width="500" height="207" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дмитрий Песков о крушении самолета Ту-154 <a href="https://t.co/ceRjGkTzEj">https://t.co/ceRjGkTzEj</a><br>Видео: <a href="https://twitter.com/dimsmirnov175">@dimsmirnov175</a> <a href="https://t.co/nCGGd1S2pA">pic.twitter.com/nCGGd1S2pA</a></p>— РИА Новости (@rianru) <a href="https://twitter.com/rianru/status/812925168397983744">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета Ту-154 в районе Сочи по состоянию на 11:00 <a href="https://t.co/ewoPMObr55">pic.twitter.com/ewoPMObr55</a></p>— Минобороны России (@mod_russia) <a href="https://twitter.com/mod_russia/status/812944592018411522">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Москвичи несут цветы к Фонду Доктора Лизы <a href="https://t.co/wAfUC5N6NQ">pic.twitter.com/wAfUC5N6NQ</a></p>— Павел Клоков (@pavelklokov) <a href="https://twitter.com/pavelklokov/status/812964285680910336">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Цветы к зданию возложил митрополит Илларион, глава отдела внешних связей Московского Патриархата. Священник пропел заупокойную молитву <a href="https://t.co/kkUn5DLTSU">pic.twitter.com/kkUn5DLTSU</a></p>— Александр Рогоза (@rogozavr) <a href="https://twitter.com/rogozavr/status/812958154447327232">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У здания ансамбля Александрова в Москве <a href="https://t.co/oDACTtL8Sl">pic.twitter.com/oDACTtL8Sl</a></p>— Антон Б. (30+) (@antonb_ru) <a href="https://twitter.com/antonb_ru/status/812958764647202816">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="ru" dir="ltr">Фонд помощи Елизаветы Глинки <a href="https://t.co/F0PUs6RO7r">pic.twitter.com/F0PUs6RO7r</a></p>— Антон Б. (30+) (@antonb_ru) <a href="https://twitter.com/antonb_ru/status/812994787448131585">December 25, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Претензий к самолету не было Разбившийся Ту-154 был выпущен больше 30 лет назад, но «претензий к его техническому состоянию не было», рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. Перед вылетом самолет был исправен, в целом Ту-154 эксплуатировали «в щадящем режиме». В Минобороны заявили, что последний ремонт лайнер прошел в декабре 2014 года, передает «РИА Новости». Управлял разбившимся воздушным судном летчик первого класса Роман Волков, который налетал больше 3000 часов. Разбившийся под Сочи Ту-154 за время эксплуатации прошел три капитальных ремонта, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации «Русские машины». «Самолет Ту-154 номер 85572 был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе (сейчас авиазавод “Авиакор”). Последний, третий по счету капремонт борт проходил на “Авиакоре” в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание самолета и продление ресурсов на “Авиакор” не поступало. Соответственно, обслуживание данного борта “Авиакор” не осуществлял», — говорится в сообщении компании. После крушения самолета министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-154 «было бы преждевременным». «Ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла», — отметил Мантуров.