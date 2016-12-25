На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле прогремел мощный взрыв

По данным издания, бак емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание. Как информируют представители пожарных и спасательных служб, на место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты и экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

«Жертв нет, большое количество сотрудников пожарной службы работает, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты», — цитирует газета заявление компании Oil Refineries — Bazan (ORL), которой принадлежит завод.