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13:55 (мск), источник: РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля после возгорания емкости с горючим, сообщает газета Jerusalem Post.

Источник: Reuters

По данным издания, бак емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание. Как информируют представители пожарных и спасательных служб, на место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты и экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

«Жертв нет, большое количество сотрудников пожарной службы работает, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты», — цитирует газета заявление компании Oil Refineries — Bazan (ORL), которой принадлежит завод.

Источник: Reuters

По информации издания, министр по защите окружающей среды Зеев Елкин принял решение о созыве оперативного совещания, в котором примут участие высокопоставленные чиновники ведомства. Как сообщается, министерство «оценит последствия пожара и его влияние на окружающую среду», а также направит инструкции заводам и местным жителям.

Согласно заявлению муниципальной ассоциации защиты окружающей среды, жителям районов Кирьят-Моцкин и Кирьят-Хаим рекомендовано оставаться дома, закрыть окна и двери из-за возможного выброса токсических веществ.

Комментарии
5
Sergey
Некоторым везде теракты мерещатся. Странно что мейл не открыл комментирование, в новостях о крушении ту 154. Для сочувствующих. Не ужели тоже, боится терактов и провокаций?
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алексей алексеев
и правильно, не открыли, щас бы хохлосвиньи злорадствовали, а либерасты во всем винили путина, скорбить надо молча
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Ded 73
Sergey прав. Такая авиационная катастрофа!
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