Двое погибли в ДТП с минивэном и Mercedes в Воронежской области

Двое погибли в столкновении минивэна Volkswagen Caravelle со стоящим Mercedes Benz в Богучарском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 25 декабря. Еще два человека попали в больницу. По предварительным данным, ДТП случилось из-за гололеда около 3:45 на 747 км трассы М4 «Дон».

Водитель Volkswagen, 42-летний житель Челябинской области, потерял управление на скользкой дороге и врезался в Mercedes, который остановился на проезжей части из-за неисправности. За рулем Mercedes был 36-летний житель Московской области.

Пассажиры минивэна, 36-летний житель Московской области и 29-летний житель Ижевска, погибли на месте. Госпитализированы водитель Volkswagen и его 33-летний пассажир, житель Костромы. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.