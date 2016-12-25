Двое погибли в ДТП с минивэном и Mercedes в Воронежской области
Еще двое попали в больницу.
Еще двое попали в больницу.
Двое погибли в столкновении минивэна Volkswagen Caravelle со стоящим Mercedes Benz в Богучарском районе, сообщила
Водитель Volkswagen, 42-летний житель Челябинской области, потерял управление на скользкой дороге и врезался в Mercedes, который остановился на проезжей части
Пассажиры минивэна, 36-летний житель Московской области и 29-летний житель Ижевска, погибли на месте. Госпитализированы водитель Volkswagen и его 33-летний пассажир, житель Костромы. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.