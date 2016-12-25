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18:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Двое погибли в ДТП с минивэном и Mercedes в Воронежской области

Еще двое попали в больницу.

Источник: пресс-служба ГИБДД по Воронежской области

Двое погибли в столкновении минивэна Volkswagen Caravelle со стоящим Mercedes Benz в Богучарском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 25 декабря. Еще два человека попали в больницу. По предварительным данным, ДТП случилось из-за гололеда около 3:45 на 747 км трассы М4 «Дон».

Водитель Volkswagen, 42-летний житель Челябинской области, потерял управление на скользкой дороге и врезался в Mercedes, который остановился на проезжей части из-за неисправности. За рулем Mercedes был 36-летний житель Московской области.

Пассажиры минивэна, 36-летний житель Московской области и 29-летний житель Ижевска, погибли на месте. Госпитализированы водитель Volkswagen и его 33-летний пассажир, житель Костромы. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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