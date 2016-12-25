В немецком Аугсбурге эвакуировали десятки тысяч человек из-за бомбы времен войны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Несколько десятков тысяч жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство Associated Press.

Бомбу обнаружили в центре города еще на прошлой неделе во время строительных работ. Эксперты решили обезвредить ее именно наутро после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму.

Предписание об эвакуации коснулось 54 тыс. человек, которые проживают в 32 тыс. домов. В полиции не уточняют, сколько времени им предстоит провести вне своих домов.