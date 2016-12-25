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13:33 (мск), источник: Интерфакс

В немецком Аугсбурге эвакуировали десятки тысяч человек из-за бомбы времен войны

Авиабомбу Второй мировой войны нашли ранее в центре города при строительных работах.

Источник: AP 2016

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Несколько десятков тысяч жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство Associated Press.

Бомбу обнаружили в центре города еще на прошлой неделе во время строительных работ. Эксперты решили обезвредить ее именно наутро после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму.

Предписание об эвакуации коснулось 54 тыс. человек, которые проживают в 32 тыс. домов. В полиции не уточняют, сколько времени им предстоит провести вне своих домов.

Комментарии
5
А Б
Обнаруженная четырёхтонная бомба была сброшена авиацией Великобритании, осуществлявшей в то время бомбардировки Аугсбурга. На тот период времени подобные бомбы являлись одними из самых мощных неядерных боеприпасов, использовавшихся для бомбардировок.
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василий гога
на Белгородчине штабелями находят и никто на пишет !!!!!!!!!!в мировую прессу!
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Tavovic
Автору в лом было узнать чья бомба и кто виноват , русские или англичане ?)
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