Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154

Путин заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он журналистам.

Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших.

Он еще раз выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии.

«Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта», — также сказал глава государства.

Крушение Ту-154 над Черным морем: что известно об авиакатастрофе

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала «Звезда» и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.