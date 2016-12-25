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16:22 (мск), источник: Интерфакс

Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
+7 (861) 268-64-40Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
+7 (800) 100-18-86Специальная горячая линия Минобороны РФ
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
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«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он журналистам.

Путин заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы.

Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших.
Владимир ПутинПрезидент РФ

«Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта», — также сказал глава государства.

Он еще раз выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии.

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В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала «Звезда» и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Крушение Ту-154 над Черным морем
Онлайн-трансляция
РИА НовостиКоммерсантъ-OnlineТАССMeduza
событий пока нет
Пропавший Ту-154 вез на базу Хмеймим артистов с новогодней программой
© Ньюстюб
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