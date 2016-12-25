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19:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородка умерла из-за отравления димедролом в кафе

В алкоголь, который пила девушка, был подмешан димедрол.

23-летняя девушка умерла из-за отравления димедролом в кафе на проспекте Октября в Автозаводском районе, сообщает «Время Н» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Девушка пила спиртное и внезапно потеряла сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь, но врачи на смогли спасти нижегородку.

Оказалось, что в алкоголь был подмешал димедрол, на который у девушки была аллергия. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, причастны ли к преступлению сотрудники кафе. Также есть версия, что препарат подмешал кто-то из посетителей.

Отметим, что в сочетании с алкоголем и в больших дозах димедрол может вызывать бред и галлюцинации. При передозировке может возникнуть отекание конечностей, летальный исход.

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