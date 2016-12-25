Нижегородка умерла из-за отравления димедролом в кафе
В алкоголь, который пила девушка, был подмешан димедрол.
В алкоголь, который пила девушка, был подмешан димедрол.
23-летняя девушка умерла
Девушка пила спиртное и внезапно потеряла сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь, но врачи на смогли спасти нижегородку.
Оказалось, что в алкоголь был подмешал димедрол, на который у девушки была аллергия. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, причастны ли к преступлению сотрудники кафе. Также есть версия, что препарат подмешал
Отметим, что в сочетании с алкоголем и в больших дозах димедрол может вызывать бред и галлюцинации. При передозировке может возникнуть отекание конечностей, летальный исход.