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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Несколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спирте

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, один из отравившихся умер в больнице, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. (…) В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что все случаи отравления произошли в конце этой недели.
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В связи со случившимся в воскресенье губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров областного правительства, руководителей управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД.

Ранее в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. По данным на 23 декабря, от отравления суррогатом погибли 75 человек. В больницах остаются 19 человек.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость — косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Комментарии
25
ПАХАН!!!
Нашли гады слабое место Россиян ,травить начали сволочи нашего брата ,финансовое обеспечение граждан РФ в плохом состоянии , цены бешеные на продукты ,население поделили на богатых и бедных , Трампа надо в президенты России на место Путина В.В тот бы по пересажал бы всю систему правительства за такие цены ,Трамп сказал что судить будет Клинтон как станет президентом США , нашему бы товарищу Путину В.В действовать жестко с капиталистической системой в России ,сажать с самого низкого чиновничьего правления от куда идет утечка коррупции в высшие эшелоны Власти ..
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albanecz
Надо сажать министра полиции!!!!!походу его структура крышует все это безобразие!!
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Ded 73
Сколько ещё трупов будет! Из числа тех, кто подсунул метанол - при такой норме прибыли бутлегерам нет смысла работать с метанолом. Так что разборки будут еще те!
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