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17:18 (мск), источник: 112.ua

В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге украинских военных

Во время поисковой операции не обошлось без провокаций.

Источник: 112.ua

В Счастье передали тела погибших в боях Светлодарской дуге украинских военных, которые состоялись 18 декабря. Об этом сообщил Михаил Котилевський, координатор поискового проекта «Эвакуация 200» в коментарии каналу «112 Украина».

В частности, украинская сторона получила тела двух бойцов и передала также два тела.

«Тела ребят доставили в ближайшее бюро судебно-медицинской экспертизы, там их узнают военные. При телах нет документов и мы сможем констатировать, кто это, только потом», — заявил Котилевський.

Во второй половине дня тела будут доставлены в судебно-медицинскую экспертизу города Днепр и завтра там специалисты проведут соответствующие експеризы.

После этого тела погибших передадут родственникам для похорон.

Как сообщает «Общественное», погибшие бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них — лейтенант Яровой с позывным «Шайтан», другой — солдат Байкус с позывным «Ваха».

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Михаил Котелевский сказал Общественному, что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54 бригады. (Точно установит экспертиза и опознание родных), и следов пыток не зафиксировал.

«Там пулевые ранения не совместимые с жизнью», — сказал он.

Однако во время переговоров состоялась провокация.

«У боевиков есть один пропавший без вести и они считали, что он находится между двумя линиями столкновения. Вчера была договоренность и наша поисковая группа работала в лесополосе между линиями столкновения, но после почти часа поисков по нам открыли прицельный огонь с противоположной стороны. И мы потом еще выходили из-под обстрела в лесополосе. Но тот участок, который мы обследовали, тела не нашли. Искали вчетвером», — завил координатор. По его словам, неудобства могут быть связаны с тем, что на этот раз в переговорах со стороны боевиков принимали участие другие люди.

«Это была первая ситуация, когда были неудобства при передаче тел. Большинство случаев, почти 99% если у нас есть подтверждение погибших из военных с противоположной стороны. Мы сообщаем и передаем, но в этом эпизоде ​​принимали участие люди, которые раньше с нами не работали, и возникли недоразумения», — заявил координатор.

Всего начиная с сентября 2014 по временно оккупированной территории и с нейтральной полосы вывезено более 220 тел погибших.

Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось о попытке прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. Вчера глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.

В ночь на 21 декабря в районе Светлодарск дуги вблизи Луганского погиб один боец ​​ВСУ, еще один получил серьезное ранение. Бойцы 25 батальона «Киевская Русь», стоящих на позициях на Светлодарск дуге рассказали подробности боя, который состоялся 21 декабря.

Комментарии
1
Р.P.F
все жертвы за украинца парашенка.
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