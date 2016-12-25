В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге украинских военных
Во время поисковой операции не обошлось без провокаций.
Во время поисковой операции не обошлось без провокаций.
В Счастье передали тела погибших в боях Светлодарской дуге украинских военных, которые состоялись 18 декабря. Об этом сообщил Михаил Котилевський, координатор поискового проекта «Эвакуация 200» в коментарии каналу «112 Украина».
В частности, украинская сторона получила тела двух бойцов и передала также два тела.
«Тела ребят доставили в ближайшее бюро
Во второй половине дня тела будут доставлены в
После этого тела погибших передадут родственникам для похорон.
Как сообщает «Общественное», погибшие бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них — лейтенант Яровой с позывным «Шайтан», другой — солдат Байкус с позывным «Ваха».
Михаил Котелевский сказал Общественному, что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54 бригады. (Точно установит экспертиза и опознание родных), и следов пыток не зафиксировал.
«Там пулевые ранения не совместимые с жизнью», — сказал он.
Однако во время переговоров состоялась провокация.
«У боевиков есть один пропавший без вести и они считали, что он находится между двумя линиями столкновения. Вчера была договоренность и наша поисковая группа работала в лесополосе между линиями столкновения, но после почти часа поисков по нам открыли прицельный огонь с противоположной стороны. И мы потом еще выходили
«Это была первая ситуация, когда были неудобства при передаче тел. Большинство случаев, почти 99% если у нас есть подтверждение погибших из военных с противоположной стороны. Мы сообщаем и передаем, но в этом эпизоде принимали участие люди, которые раньше с нами не работали, и возникли недоразумения», — заявил координатор.
Всего начиная с сентября 2014 по временно оккупированной территории и с нейтральной полосы вывезено более 220 тел погибших.
Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось о попытке прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. Вчера глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.
В ночь на 21 декабря в районе Светлодарск дуги вблизи Луганского погиб один боец ВСУ, еще один получил серьезное ранение. Бойцы 25 батальона «Киевская Русь», стоящих на позициях на Светлодарск дуге рассказали подробности боя, который состоялся 21 декабря.