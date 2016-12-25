В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге украинских военных

В Счастье передали тела погибших в боях Светлодарской дуге украинских военных, которые состоялись 18 декабря. Об этом сообщил Михаил Котилевський, координатор поискового проекта «Эвакуация 200» в коментарии каналу «112 Украина».

В частности, украинская сторона получила тела двух бойцов и передала также два тела.

«Тела ребят доставили в ближайшее бюро судебно-медицинской экспертизы, там их узнают военные. При телах нет документов и мы сможем констатировать, кто это, только потом», — заявил Котилевський.

Во второй половине дня тела будут доставлены в судебно-медицинскую экспертизу города Днепр и завтра там специалисты проведут соответствующие експеризы.

После этого тела погибших передадут родственникам для похорон.

Как сообщает «Общественное», погибшие бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них — лейтенант Яровой с позывным «Шайтан», другой — солдат Байкус с позывным «Ваха».