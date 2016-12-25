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18:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Минском районе маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой

О ДТП спастелям сообщили по телефону в половине восьмого вечера 24 декабря. Их вызвали на смето происшествия, чтобы вызволить водителя из легкового автомобиля.

Маршрутка и легковушка столкнулись неподалеку от деревни Новоселье в Минском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА областном управлении МЧС. Известно, что никто из пассажиров маршрутки не пострадал, в водителя легковушки доставили в больницу.

О ДТП спасателям сообщили по телефону в половине восьмого вечера 24 декабря. Их вызвали на смето происшествия, чтобы вызволить водителя из легкового автомобиля.

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