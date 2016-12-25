На месте пожара на складе секонд-хенда в Киеве найдено тело — ГСЧС

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В результате пожара на рынке у метро «Лесная» в Киеве найдено тело человека на складе секонд-хенда, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Ранее сообщалось, что две станции метро закрыты из-за пожара.

«Во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

В то же время спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага в эфире «112 Украина» сообщила, что на месте пожара на «Дарынке» в Киеве спасатели обнаружили тело женщины.

«Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара», — сообщила она.

Напомним, ранее ГСЧС сообщала, что в результате пожара на рынке у метро «Лесная» в Киеве погибших и пострадавших нет.