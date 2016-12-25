В числе погибших в катастрофе Ту-154 был еще один воронежский артист
Уроженец Волгограда Евгений Булочников закончил Воронежское областное училище культуры.
Уроженец Волгограда Евгений Булочников закончил Воронежское областное училище культуры.
Выпускник Воронежского областного училища культуры Евгений Булочников попал в список пассажиров Ту-154, разбившегося в воскресенье, 25 декабря, после вылета из Сочи в Сирию. Булочников летел в Латакию в составе ансамбля имени Александрова. По предварительным данным, молодой человек погиб.
Евгений Булочников родился в 1987 году в Волгограде. После окончания девяти классов поступил в Воронежское областное училище культуры (ВОУК) имени А. С. Суворина в Боброве. Булочников учился по специализации «руководитель оркестра русских народных инструментов».
— Я преподавала у Жени специнструмент — баян, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» преподаватель ВОУК Надежда Глуменко. — Помню его до сих пор. Как студент он был талантливый, добросовестный и целеустремленный. По характеру был спокойным, увлекающимся. Его усидчивости можно было позавидовать. Баянистом был хорошим, ведь занимался на инструменте с семи лет.
В 2001 году Евгений Булочников поступил в Воронежское музыкальное училище имени Ростроповичей. В 2005-м молодой баритон стал солистом Государственного академического Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. В 2007-м Евгения пригласили на работу в Воронежский государственный театр оперы и балета. Молодой певец увлекался военной тематикой и в 2008 году вошел в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. С ансамблем Евгений выступил более чем в 20 странах мира. На гастролях в Чехии, Словакии, Польше и других странах Европы молодому человеку доверяли исполнять сольные партии.
За вклад в развитие военной музыки Евгений Булочников награжден медалью «Памяти
В авиакатастрофе, по предварительным данным, погибла еще одна воронежская артистка, 18-летняя Лилия Пырьева.
Контекст
Самолет Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря. Самолет упал в Черном море. На борту находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли военнослужащие, журналисты и артисты крупнейшего военного ансамбля имени Александрова. Среди погибших — исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и худрук ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура в России.