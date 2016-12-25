В числе погибших в катастрофе Ту-154 был еще один воронежский артист

Выпускник Воронежского областного училища культуры Евгений Булочников попал в список пассажиров Ту-154, разбившегося в воскресенье, 25 декабря, после вылета из Сочи в Сирию. Булочников летел в Латакию в составе ансамбля имени Александрова. По предварительным данным, молодой человек погиб.

Евгений Булочников родился в 1987 году в Волгограде. После окончания девяти классов поступил в Воронежское областное училище культуры (ВОУК) имени А. С. Суворина в Боброве. Булочников учился по специализации «руководитель оркестра русских народных инструментов».

— Я преподавала у Жени специнструмент — баян, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» преподаватель ВОУК Надежда Глуменко. — Помню его до сих пор. Как студент он был талантливый, добросовестный и целеустремленный. По характеру был спокойным, увлекающимся. Его усидчивости можно было позавидовать. Баянистом был хорошим, ведь занимался на инструменте с семи лет.

В 2001 году Евгений Булочников поступил в Воронежское музыкальное училище имени Ростроповичей. В 2005-м молодой баритон стал солистом Государственного академического Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. В 2007-м Евгения пригласили на работу в Воронежский государственный театр оперы и балета. Молодой певец увлекался военной тематикой и в 2008 году вошел в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. С ансамблем Евгений выступил более чем в 20 странах мира. На гастролях в Чехии, Словакии, Польше и других странах Европы молодому человеку доверяли исполнять сольные партии.

За вклад в развитие военной музыки Евгений Булочников награжден медалью «Памяти генерал-майора Александра Александрова».

В авиакатастрофе, по предварительным данным, погибла еще одна воронежская артистка, 18-летняя Лилия Пырьева.

Контекст

Самолет Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря. Самолет упал в Черном море. На борту находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли военнослужащие, журналисты и артисты крупнейшего военного ансамбля имени Александрова. Среди погибших — исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и худрук ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура в России.