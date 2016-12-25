Борис Дубровский выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Сочи. На чемпионате почтили память погибших

«Эта трагедия причинила всем нам боль. Жители Челябинской области разделяют вашу скорбь и обращают к вам слова поддержки и утешения», — говорится в сообщении.

Сегодня, 25 декабря, в заключительный день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, показательные выступления начались с минуты молчания. Участники и зрители почтили память погибших.

«Это ужасная трагедия и сейчас очень трудно подобрать слова. В первую очередь это самые искренние слова соболезнования родным и близким тех, кто оказался в числе погибших», — отметил президент ФФККР Александр Горшков.