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25 декабря, источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Сочи. На чемпионате почтили память погибших

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Ту-154 в Сочи.

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17
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«Эта трагедия причинила всем нам боль. Жители Челябинской области разделяют вашу скорбь и обращают к вам слова поддержки и утешения», — говорится в сообщении.

Сегодня, 25 декабря, в заключительный день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, показательные выступления начались с минуты молчания. Участники и зрители почтили память погибших.

«Это ужасная трагедия и сейчас очень трудно подобрать слова. В первую очередь это самые искренние слова соболезнования родным и близким тех, кто оказался в числе погибших», — отметил президент ФФККР Александр Горшков.

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