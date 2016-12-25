Вениамин Кондратьев вошел в состав комиссии по расследованию крушения Ту-154

Комиссия создана по поручению Владимира Путина, ее возглавил министр транспорта страны Максим Соколов.

Губернатор Кубани прилетел в Сочи, чтобы лично координировать работу краевого оперативного штаба, развернутого в городе. Глава региона осмотрел места размещения для родных погибших в авиакатастрофе, а также способы их передвижения из аэропорта.