Вениамин Кондратьев вошел в состав комиссии по расследованию крушения Ту-154
Вениамин Кондратьев вошел в состав государственной комиссии по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны РФ.
Вениамин Кондратьев вошел в состав государственной комиссии по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны РФ.
Комиссия создана по поручению Владимира Путина, ее возглавил министр транспорта страны Максим Соколов.
Губернатор Кубани прилетел в Сочи, чтобы лично координировать работу краевого оперативного штаба, развернутого в городе. Глава региона осмотрел места размещения для родных погибших в авиакатастрофе, а также способы их передвижения из аэропорта.
В аэропорту Сочи развернут краевой оперативный штаб, для родственников погибших готовы места размещения,