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17:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев вошел в состав комиссии по расследованию крушения Ту-154

Вениамин Кондратьев вошел в состав государственной комиссии по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны РФ.

Комиссия создана по поручению Владимира Путина, ее возглавил министр транспорта страны Максим Соколов.

Губернатор Кубани прилетел в Сочи, чтобы лично координировать работу краевого оперативного штаба, развернутого в городе. Глава региона осмотрел места размещения для родных погибших в авиакатастрофе, а также способы их передвижения из аэропорта.

В аэропорту Сочи развернут краевой оперативный штаб, для родственников погибших готовы места размещения, психолого-психиатрическую помощь могут оказать 7 бригад численностью 30 человек. Проведено оповещение еще 4 бригад количеством 20 человек психолого-психиатрических бригад краевой и городской больницы, которые сегодня прибудут в Сочи, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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