Станции киевского метро «Черниговская» и «Лесная» возобновили работу
Возобновлена работа станций метро «Лесная» и «Черниговская». Они были временно закрыты в связи с масштабным пожаром, возникшим на рынке возле одной из станций.
Возобновлена работа станций метро «Лесная» и «Черниговская». Они были временно закрыты в связи с масштабным пожаром, возникшим на рынке возле одной из станций.
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Станции киевского метро «Черниговская» и «Лесная» возобновили работу после того, как спасатели ликвидировали пожар на рынке
«Возобновлена работа станций метро «Лесная» и «Черниговская», — говорится в сообщении.
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По данным СМИ, спасатели обнаружили тело женщины.
На месте работают пожарные, выгоревшая площадь составляет примерно 2 тыс кв м. Причины устанавливаются.