Офицеры СИЗО № 1 Екатеринбурга отметили новогодний корпоратив дракой

Крупным скандалом завершился праздничный корпоратив, который в пятницу, 23 декабря, был организован для сотрудников следственного изолятора № 1 Екатеринбурга. Вечеринка проходила в кафе «Нирвана», на крыльце заведения был побит горожанин, сообщил «АиФ-Урал» осведомленный источник.

Инцидент произошел около 22 часов, когда к одной из сотрудниц СИЗО № 1 пришел супруг, возможно, гражданский муж. Мужчина попробовал зайти внутрь кафе, расположенного по адресу Крауля, 13. «Сделать это визитер не смог, поскольку дорогу ему преградили нетрезвые сотрудники изолятора, там же был Кокаев. Мужчине прямо сказали, что на этом празднике он явно лишний и никакая женщина его не ждет. В какой-то момент между Кокаевым и мужем сотрудницы завязалась словесная перепалка, которая переросла в избиение», — рассказал собеседник. По его словам, «вступившиеся» за честь начальника подчиненные, пользуясь численным перевесом и преимуществом в силе, ударом в лицо уронили гостя на землю и избили его ногами.