Офицеры СИЗО № 1 Екатеринбурга отметили новогодний корпоратив дракой
Сотрудники ФСИН побили гражданского на глазах начальника изолятора Александра Кокаева.
Сотрудники ФСИН побили гражданского на глазах начальника изолятора Александра Кокаева.
Крупным скандалом завершился праздничный корпоратив, который в пятницу, 23 декабря, был организован для сотрудников следственного изолятора № 1 Екатеринбурга. Вечеринка проходила в кафе «Нирвана», на крыльце заведения был побит горожанин, сообщил «АиФ-Урал» осведомленный источник.
Инцидент произошел около 22 часов, когда к одной из сотрудниц СИЗО № 1 пришел супруг, возможно, гражданский муж. Мужчина попробовал зайти внутрь кафе, расположенного по адресу Крауля, 13. «Сделать это визитер не смог, поскольку дорогу ему преградили нетрезвые сотрудники изолятора, там же был Кокаев. Мужчине прямо сказали, что на этом празднике он явно лишний и никакая женщина его не ждет. В
Какие травмы получил супруг сотрудницы СИЗО неизвестно, мужчине удалось сбежать от агрессоров. В