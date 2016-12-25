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25 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Офицеры СИЗО № 1 Екатеринбурга отметили новогодний корпоратив дракой

Сотрудники ФСИН побили гражданского на глазах начальника изолятора Александра Кокаева.

Крупным скандалом завершился праздничный корпоратив, который в пятницу, 23 декабря, был организован для сотрудников следственного изолятора № 1 Екатеринбурга. Вечеринка проходила в кафе «Нирвана», на крыльце заведения был побит горожанин, сообщил «АиФ-Урал» осведомленный источник.

Инцидент произошел около 22 часов, когда к одной из сотрудниц СИЗО № 1 пришел супруг, возможно, гражданский муж. Мужчина попробовал зайти внутрь кафе, расположенного по адресу Крауля, 13. «Сделать это визитер не смог, поскольку дорогу ему преградили нетрезвые сотрудники изолятора, там же был Кокаев. Мужчине прямо сказали, что на этом празднике он явно лишний и никакая женщина его не ждет. В какой-то момент между Кокаевым и мужем сотрудницы завязалась словесная перепалка, которая переросла в избиение», — рассказал собеседник. По его словам, «вступившиеся» за честь начальника подчиненные, пользуясь численным перевесом и преимуществом в силе, ударом в лицо уронили гостя на землю и избили его ногами.

Какие травмы получил супруг сотрудницы СИЗО неизвестно, мужчине удалось сбежать от агрессоров. В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили, что в «Нирване» в пятницу действительно был корпоратив. «Наши сотрудники действительно были в кафе, но никаких конфликтов не зафиксировано», — отметила официальный представитель регионального пенитенциарного главка Дина Татаренкова. Она предположила, что, инцидент если и имел место, то в нем могли принимать другие посетители учреждения. Получить комментарий от пресс-группы УВД Екатеринбурга не удалось.

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