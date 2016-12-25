На Кубани проводится проверка по факту случайного убийства шестилетней девочки
На Кубани проводится доследственная проверка по факту неосторожного убийства шестилетней девочки.
На Кубани проводится доследственная проверка по факту неосторожного убийства шестилетней девочки.
Трагедия произошла утром 25 декабря на 24-м километре перегона «Курганинск-Лабинск». 33-летний мужчина, житель поселка Прохладный Лабинского района, возвращался с охоты вместе со своими детьми — 12-летним сыном и 6-летней дочерью. Семья шла по железнодорожному полотну. В руках у мальчика находилось охотничье ружье. Случайно он сделал непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.
В настоящее время