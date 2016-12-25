На Кубани проводится проверка по факту случайного убийства шестилетней девочки

Трагедия произошла утром 25 декабря на 24-м километре перегона «Курганинск-Лабинск». 33-летний мужчина, житель поселка Прохладный Лабинского района, возвращался с охоты вместе со своими детьми — 12-летним сыном и 6-летней дочерью. Семья шла по железнодорожному полотну. В руках у мальчика находилось охотничье ружье. Случайно он сделал непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия и другие необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.