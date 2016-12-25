Белорусы несут к посольству России в Минске цветы и зажигают лампады

Высказать свою скорбь в связи с сегодняшним крушением Ту-154 приходят и просто граждане, и представители общественных организаций: федерации профсоюзов, ОО «БРСМ», белорусского фонда мира, курсанты, олимпийские чемпионы. Траурная корзина установлена от Министерства обороны.

Представитель ФПБ Анна Варфоломеева, передает БЕЛТА, говорила с журналистами буквально со слезами на глазах: «Не передать боль за семьи, которые потеряли своих близких в катастрофе самолета ТУ-154. Мы не можем оставаться в стороне от трагедии, ведь наши народы — не только соседи, но и братья». Представители ФПБ пришли к посольству с плакатом «Профсоюзы Беларуси вместе с вами, россияне!».

Цветы и свечи принесли чемпионы и призеры Олимпийских игр: Сергей Макаренко, Алексей Абалмасов, Камандар Маджидов….

Олимпийский чемпион Игр в Барселоне Дмитрий Довгаленок, входящий в состав исполкома Национального олимпийского комитета, подчеркнул, что новость о крушении шокировала всю олимпийскую семью нашей страны. Он выразил соболезнование ото всех своих коллег по спорту и НОК.

Гибель артистов ансамбля имени Александрова — огромная потеря для военной музыкальной культуры России и мира. Об этом сказал начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Беларуси Сергей Костюченко.

Поток людей, которые хотят высказать скорбь в связи с трагедией и свою солидарность с народом России, не ослабевает.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.