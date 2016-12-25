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18:15 (мск), источник: ТАСС

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 5,4 произошли в Чили

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, сообщается об угрозе возникновения цунами.

Источник: AFP 2016

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Сообщается об угрозе возникновения цунами. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере страны у границы с Боливией, эпицентр толчков находился в 147 км к востоку от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 114 км.

Комментарии
7
ПАХАН!!!
Из деревень бла по вылазили и умничаете мат вашу , знамо таких не Б не М на кладбищах учились грамоте мат вашу ...
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ПАХАН!!!
И ты в ту колоду подходишь ,грамотеи бла .
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ПАХАН!!!
Не умеющий читать формулировать ,обречен быть до смерти тупым и не грамотным в коем тебя вижу ,грамотный нашелся бла мат твою ..
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