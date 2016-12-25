«Надо любить всех или никого»: какой была Доктор Лиза

Утром 25 декабря в Черном море недалеко от Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту воздушного судна находилась Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.

Доктор Лиза была исполнительным директором фонда «Справедливая помощь», членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Но, самое главное, она была удивительным человеком, постоянно помогавшим всем, кто нуждался в заботе, любви и защите. В этом материале мы вспоминаем лишь некоторые добрые дела Доктора Лизы.

Облегчала страдания неизлечимо больных

В 1994 году Елизавета Глинка участвовала в создании первого хосписа, открывшегося в Москве. А в 1999 организовала первые хосписные палаты при Онкологической больнице в Киеве. Опыт по организации хосписов Доктор Лиза почерпнула в США, где училась и создала организацию по помощи хосписам Vale Hospice International. В 2006 году Елизавета стала членом правления фонда помощи хосписам «Вера».