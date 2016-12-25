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17:48 (мск)

«Надо любить всех или никого»: какой была Доктор Лиза

Елизавета Глинка, легендарная благотворительница, которую называли московской матерью Терезой, погибла в авиакатастрофе.

Источник: РИА "Новости"

Утром 25 декабря в Черном море недалеко от Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту воздушного судна находилась Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.

Доктор Лиза была исполнительным директором фонда «Справедливая помощь», членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Но, самое главное, она была удивительным человеком, постоянно помогавшим всем, кто нуждался в заботе, любви и защите. В этом материале мы вспоминаем лишь некоторые добрые дела Доктора Лизы.

Облегчала страдания неизлечимо больных

В 1994 году Елизавета Глинка участвовала в создании первого хосписа, открывшегося в Москве. А в 1999 организовала первые хосписные палаты при Онкологической больнице в Киеве. Опыт по организации хосписов Доктор Лиза почерпнула в США, где училась и создала организацию по помощи хосписам Vale Hospice International. В 2006 году Елизавета стала членом правления фонда помощи хосписам «Вера».

Я изучала паллиативную помощь в США. Там меня научили, что благотворительность должна быть прежде всего эффективной. Поэтому, если я ставлю задачу спасать детей, я использую все средства и возможности, создаю алгоритм и решаю ее. И если для спасения детей нужно рисковать жизнью, я на это готова, что доказала много раз.
Елизавета ГлинкаСноб, 2014

Помогала тем, от кого все отказались

В 2007 году Елизавета Глинка основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», оказывающий поддержку онкологическим больным, малообеспеченным больным и бездомным. Волонтеры фонда активно помогают людям, живущим на улице: раздают еду, лекарства, оказывают юридическую и медицинскую помощь.

У меня есть женщина-доброволец, которой 85 лет. Она приезжает, полчаса плачет, а потом дает со своей пенсии денежку. Я ей говорю: «Максимкина, я не могу с вас брать». «А я не могу не давать, – отвечает она. – Потому что пережила войну, смерть мужа и знаю, что бездомным и голодным быть очень тяжело».
Елизавета ГлинкаСобеседник, 2011

Спасала детей в горячих точках

С начала конфликта на Донбассе Доктор Лиза неоднократно ездила в туда, чтобы вывезти больных детей, остро нуждающихся в помощи. Всего Глинка побывала на Донбассе 16 раз: благодаря ей и работе ее фонда «Справедливая помощь» из зоны конфликта удалось спасти 500 малышей. Кроме того, Доктор Лиза помогала в закупке лекарств для больниц Донбасса.

Я буду вывозить их (больных детей из Донецка. — Прим. ред.), пока война не кончится. Или пока меня не убьют. Потому что они не выживут там. У них нет других шансов.
Елизавета ГлинкаСноб, 2014

Поддерживала пострадавших от стихии

Когда в 2012 году в Краснодарском крае случилось страшное наводнение, в результате которого погибли сотни человек, а тысячи пострадали, Доктор Лиза оказывала срочную помощь и поддержку пострадавшим. На аукционах, организованных, в том числе, и Елизаветой Глинкой, было собрано около 16 миллионов рублей для жителей Крымска.

Дороже мира и здоровья, наверное, ничего нет на этом свете.
Елизавета Глинка​​​​​​​Красная звезда, 2016

Вела гуманитарную деятельность в Сирии

Во время военного конфликта в Сирии Доктор Лиза неоднократно ездила туда с гуманитарной миссией: она занималась доставкой и распределением лекарств, помогала предоставлять медицинскую помощь мирным сирийским жителям. В Сирию летел и роковой самолет, который разбился 25 декабря.

Несколько недель назад получила предложение побывать в Сирии. Соответственно, перед поездкой многое уточнила, о многом навела справки. На вопрос, нужна ли гуманитарная миссия в этой стране, ответить можно только так: «Нужна, безусловно. И безусловно, больших объемов по сравнению с тем, на каком уровне она осуществляется сейчас». Это жизненно необходимо.
Елизавета ГлинкаКрасная звезда, 2016

Признание

8 декабря в Кремле Елизавете Глинке вручили государственную премию России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Кроме того, Доктор Лиза была награждена «Орденом дружбы», медалью «Спешите делать добро» и знаком отличия «За благодеяние».

Я могла бы работать у себя в клинике. В моем Доме милосердия живут дети, пострадавшие от бомбежек, обстрелов, подорвавшиеся на минных полях, – жертвы этой страшной гражданской войны на Украине. У меня в Москве проживают девять детей и девять родителей. Я могла бы только им посвятить остаток своей жизни. В Доме милосердия все дети – инвалиды. Без ног, без глаз, без рук. У меня нет ни одного здорового ребенка. Но нельзя любить кого-то в отдельности. Надо любить всех или никого.
Елизавета ГлинкаКрасная звезда, 2016

Редакция «Леди Mail.Ru» выражает глубокие соболезнования родным и близким Елизаветы Глинки, а также всех погибших в авиакатастрофе.

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