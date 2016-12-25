Стало известно имя третьего воронежца, который был на борту трагического Ту 154
Выяснилось, что в крушении самолёта, который отправлялся в Сирию, был и член экипажа из Воронежа.
Выяснилось, что в крушении самолёта, который отправлялся в Сирию, был и член экипажа из Воронежа.
Старший лейтенант Виктор Сушков выполнял в рейсе функции бортмеханика. Виктор окончил воронежскую школу № 77, но в последнее время жил
Напомним, ранее стало известно, что в списке пассажиров самолёта значится артистка из Воронежа Лилия Пырьева. Девушка попала в Ансамбль песни и пляски Российской армии в этом году и в составе коллектива отправлялась в Сирию. Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным Днём траура. Воронежская танцовщица была в самолёте, упавшем в море рядом с Сочи.