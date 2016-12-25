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18:29 (мск), источник: Вести - Воронеж

Стало известно имя третьего воронежца, который был на борту трагического Ту 154

Выяснилось, что в крушении самолёта, который отправлялся в Сирию, был и член экипажа из Воронежа.

Источник: РИА "Новости"

Старший лейтенант Виктор Сушков выполнял в рейсе функции бортмеханика. Виктор окончил воронежскую школу № 77, но в последнее время жил из-за службы в Москве. Там у него была девушка, на которой он планировал в ближайшее время жениться. Приятели Виктора, которые знают его с детства, говорят, что он очень улыбчивый и добрый человек.

Напомним, ранее стало известно, что в списке пассажиров самолёта значится артистка из Воронежа Лилия Пырьева. Девушка попала в Ансамбль песни и пляски Российской армии в этом году и в составе коллектива отправлялась в Сирию. Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным Днём траура. Воронежская танцовщица была в самолёте, упавшем в море рядом с Сочи.

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