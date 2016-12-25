Власти Чили отменили угрозу цунами
Данных о пострадавших при землетрясении нет.
Данных о пострадавших при землетрясении нет.
«Угроза цунами в регионе
«Населению следует находиться вдали от пляжей, как минимум в 80 метрах», — добавил он.
Как отметили в Onemi, данных о пострадавших при землетрясении нет.
В результате подземных толчков были сильно повреждены несколько дорог, а также нарушено электроснабжение на острове Чилоэ.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7.
Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.