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25 декабря, источник: ТАСС

Власти Чили отменили угрозу цунами

Данных о пострадавших при землетрясении нет.

Источник: AFP 2016

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийские власти отменили угрозу цунами на юге страны, объявленную после мощного землетрясения. Об этом сообщил глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям (Onemi) республики Рикардо Торо.

«Угроза цунами в регионе Лос-Лагос отменена», — приводит его слова на своем сайте газета El Mercurio. При этом Торо отметил, что необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.

«Населению следует находиться вдали от пляжей, как минимум в 80 метрах», — добавил он.

Как отметили в Onemi, данных о пострадавших при землетрясении нет.
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В результате подземных толчков были сильно повреждены несколько дорог, а также нарушено электроснабжение на острове Чилоэ.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7.

Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

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