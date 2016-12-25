Власти Чили отменили угрозу цунами

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийские власти отменили угрозу цунами на юге страны, объявленную после мощного землетрясения. Об этом сообщил глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям (Onemi) республики Рикардо Торо.

«Угроза цунами в регионе Лос-Лагос отменена», — приводит его слова на своем сайте газета El Mercurio. При этом Торо отметил, что необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.

«Населению следует находиться вдали от пляжей, как минимум в 80 метрах», — добавил он.