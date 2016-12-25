Следователи рассмотрят все версии крушения самолета

Об этом заявил глава Минтранса России Максим Соколов на брифинге после заседания специальной правительственной комиссии.

На вопрос, рассматривается ли версия теракта, он ответил, что Следственный комитет рассматривает все возможные причины, которые могли привести к катастрофе.

Он также добавил, что техническая комиссия Минобороны занимается расследование подготовки экипажа рухнувшего лайнера.

Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков заявил, что самолет управлялся опытный пилотом Романом Волковым, летчиком первого класса, общий налет которого составил около 3,5 тысячи часов.

Самолет был выпущен в 1983 году, его общий налет составил около 7 тысяч часов. Последний ремонт он прошел 29 декабря 2014 года, а в сентябре воздушное судно прошло плановое регламентное обслуживание на авиапредприятии.