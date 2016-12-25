Нижегородский артист Андрей Савельев погиб при крушении ТУ-154

«В этом самолете вместе с ансамблем им. Александрова летел и Андрей Савельев. Наше сотрудничество продолжалось с перерывами с 1999 года. Участник множества наших эстрадных концертных программ, среди которых легендарный “ХХ век: мелодии Любви”; исполнитель партии Хозе в опере Ж. Бизе “Кармен”; командированный в музыкально-поэтическом спектакле “Возвращение” на стихи В. Исайчева (2012). Светлая память», — говорится в сообщении театра.

Самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, упал в Черное море. На борту, по уточненным данным, находилось 93 человека, включая журналистов и ансамбль песни и пляски им. Александрова.

На борту разбившегося Ту-154 находились девять журналистов: члены съемочных групп телеканалов НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда».

Среди пассажиров рухнувшего в Черное море самолета также была врач, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Глава министерства транспорта Максим Соколов возглавил правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154.