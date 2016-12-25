Областные власти отменили в понедельник все предновогодние мероприятия

Все праздничные предновогодние мероприятия, которые должны были состояться в понедельник в областных учреждениях культуры, перенесены на другие дни. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернаторская елка перенесена на среду, 28 декабря (начало — в 16.30). Дополнительно будет сообщаться на какие дни перенесены другие мероприятия, которые должны были состояться в понедельник, отметили в пресс-службе. Билеты на мероприятия можно сдать в кассах учреждений культуры.

Напомним, в понедельник в России объявлен день общенационального траура в связи с катастрофой самолета «Ту-154», унесшей жизни 93 человек.