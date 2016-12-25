Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Названа наиболее вероятная причина крушения российского самолета
Путин согласился с проведением нового референдума в Крыму
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Опубликованы переговоры экипажа разбившгося Ту-154 с диспетчером
На борту разбившегося самолета летела доктор Лиза
«Это был взрыв»: известный летчик о крушении Ту-154 под Сочи
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
25 декабря, источник: Lenta.Ru

Определено предположительное место падения самолета под Сочи

Специалисты, проводящие операцию в районе катастрофы самолета Ту-154 под Сочи, определили предположительное место падения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Последнее по теме:
Минобороны пообещало сохранить ансамбль Александрова
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как отметили в ведомстве, в этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации.

В аэропорт Адлер направлены специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

Кроме того, в район авиакатастрофы направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы ночью.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным Минобороны, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крушение Ту-154 в Сочи
Минобороны пообещало сохранить ансамбль Александрова
Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154
Крушение Ту-154 над Черным морем: что известно об авиакатастрофе
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Россия прекратит свое существование. Мнение
Обнаружены фрагменты тел погибших в крушении Ту-154
Версия теракта на борту Ту-154 не является основной
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Тимошенко обгоняет действующего президента в популярности
Трамп после инаугурации отменит до 70% указов Обамы
Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США
Британия усилит авиаудары по террористам в Сирии в новом году
Спорт
Побьет ли «Спартак» рекорд «Алании»? Итоги матчей РФПЛ Подводим итоги посещаемости матчей осенней части текущего чемпионата России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь