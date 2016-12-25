Версия теракта на борту Ту-154 не является основной, сообщил источник

По его словам, «самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». «Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки», — сообщил источник. «Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», — добавил он.

Таким образом, заключил представитель спецслужб, «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную», — подчеркнул он.