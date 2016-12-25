В Башкирии после лобового столкновения автомобиль упал в кювет

По словам свидетелей ДТП, «УАЗ Патриот» вынесло на встречную полосу. Где и произошло лобовое столкновение, после которого он вылетел в кювет. Все участники ДТП остались живы. Но получили перелома. Их доставили в Уфу в больницу.

Один из пользователей соцсетей пояснил, что слышал, как водитель «Патриота» рассказывал, что вылетел на встречную полосу после того, как его подрезал другой автомобиль.