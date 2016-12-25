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25 декабря, источник: "Российская газета"

СК начал доследственную проверку гибели черных копателей в Башкирии

Следователи СУ СКР по Башкортостану начали доследственную проверку по факту гибели двух человек от взрыва на территории бывшего военного арсенала N 99 рядом с поселком Урман Иглинского района Башкортостана. Они подорвались на боевом снаряде.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о взрыве поступило в диспетчерскую ГУ МЧС по РБ в 10.00 по московскому времени 24 декабря 2016 года. Тогда говорилось только о пострадавших. Позже стало известно, что они погибли на месте. В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек и 19 единиц техники.

Как сообщила старший помощник руководителя управления Светлана Абрамова, личности погибших установлены: это жители райцентра Иглино 24 и 22 лет. Оба раньше жили в Урмане. Те, кто знал их близко, скорбят о случившемся: хорошие были ребята, но частенько зарабатывали добычей цветмета на бывшем арсенале. И до сих пор все сходило им с рук. Последняя вылазка стала роковой. Предположительно, когда молодые люди снимали кольца с боеприпасов, сдетонировал 125-миллиметровый снаряд, в котором был не порох, а гексоген.

Добыча цветного металла с боевых снарядов на месте закрытого военного арсенала, по словам местных жителей, для многих стала постоянным источником заработка. Спиленные детали из латуни и вольфрама принимают скупщики как в Иглинском районе, так и в Уфе, Аше и Челябинске. Говорят, за один «поход» можно заработать 12 тысяч рублей.

Предположительно, когда парни снимали кольца с боеприпасов, сдетонировал 125-миллиметровый снаряд.

Многих черных копателей задерживают. Так, в июле прошлого года с мешками, полными фрагментами боевых снарядов и гильз, попались сразу 12 человек. Они стали фигурантами уголовных дел.

Это не первое происшествие на территории бывшего военного арсенала минобороны, закрытого после известных событий 26 мая 2011 года. Напомним, тогда брошенная солдатом при утилизации боеприпасов гильза с капсулем-детонатором вызвала взрыв и начался пожар, охвативший складские помещения с более чем 90 тысяч тонн боеприпасов.

В итоге взорвалась одна треть арсенала, остальное стало лакомым куском для желающих заработать на цветмете. Тогда ущерб от ЧП превысил 7,5 миллиарда рублей. В поселке Урман сгорели три улицы, без крова остались 116 человек, около 30 были госпитализированы. Двое погибли: один попал под колеса автомобиля во время эвакуации, второй скончался от сердечного приступа в лесу, престарелая парализованная женщина, которая не смогла покинуть опасную зону, до сих пор числится пропавшей без вести. Следствие по делу велось почти два года, но признанные виновными в ЧП бывший командир воинской части и рядовой отделались штрафами в размере 35 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Но жизни людей в рублях не оценишь.

А 21 июня 2015 года четверо местных жителей спровоцировали взрыв 30 снарядов, что вызвало пожар. В 2014 году одному сельчанину, который добыл снаряд и принес его домой, чтобы распилить, взрывом оторвало пальцы и выбило глаз. В марте 2015-го другого «сталкера» просто разорвало на куски прямо на месте, когда он пытался, видимо, извлечь снаряд из земли.

И подобные трагедии могут повторяться до тех пор, пока не утилизируют боевые снаряды. Это должно было произойти уже год назад, но процесс почему-то спущен на тормозах….

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