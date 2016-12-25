В Башкирии студент сбил насмерть пенсионерку

По данным ГИБДД, 20-летний студент уфимского колледжа за рулем автомобиля «Дэу Нексия» совершил наезд на 59-летнюю жительницу Нуримановского района. Пожилая женщина пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Представители ГИБДД особо отметили, что авария произошла за пределами населенного пункта, а на одежде пешехода не было никаких светоотражающих элементов.