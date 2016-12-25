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25 декабря, источник: PROUFU.ru

В Башкирии студент сбил насмерть пенсионерку

Вчера, 24 декабря, вечером, в темное время суток, произошло серьезное ДТП на 16-м километре автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, 20-летний студент уфимского колледжа за рулем автомобиля «Дэу Нексия» совершил наезд на 59-летнюю жительницу Нуримановского района. Пожилая женщина пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Представители ГИБДД особо отметили, что авария произошла за пределами населенного пункта, а на одежде пешехода не было никаких светоотражающих элементов.

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