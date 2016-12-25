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25 декабря, источник: PROUFU.ru

В Башкирии сгорел гараж со снегоуборочными машинами

Сегодня, 25 декабря, произошло серьезное ЧП с пожаром в городе Октябрьский. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Пожар начался в пятом часу утра. По предварительным данным могла загореться снегоуборочная техника, которая была заперта там.

Пожарные по вызову прибыли в течение нескольких минут и справились с огнем буквально за 20 минут. На тушение выезжали два пожарных автомобиля и шесть огнеборцев.

Информация о причинах пожара уточняется.

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