В Башкирии сгорел гараж со снегоуборочными машинами

Пожар начался в пятом часу утра. По предварительным данным могла загореться снегоуборочная техника, которая была заперта там.

Пожарные по вызову прибыли в течение нескольких минут и справились с огнем буквально за 20 минут. На тушение выезжали два пожарных автомобиля и шесть огнеборцев.

Информация о причинах пожара уточняется.