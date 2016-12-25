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25 декабря, источник: РИА Новости

Жители Сочи несут цветы к морскому порту в память о жертвах авикатастрофы

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Жители Сочи несут цветы к Южному молу морского порта и зажигают свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в воскресенье, сообщает администрация города.

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Источник: РИА Новости

«На месте выставлен военный караул. Здесь же спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».

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