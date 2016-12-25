Житель Оренбурга скончался из-за суррогатного алкоголя из Казахстана
Несколько жителей в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте, купленной под видом казахстанской водки.
Несколько жителей в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте, купленной под видом казахстанской водки.
Несколько человек в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте из Казахстана, один из отравившихся умер в больнице, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
«Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. (…) В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — сказал сотрудник
Он уточнил, что все случаи отравления произошли в конце этой недели. В связи со случившимся в воскресенье губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием
По данным на 23 декабря, от отравления суррогатом погибли 75 человек. В больницах остаются 19 человек. По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость — косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.