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25 декабря, источник: Tengrinews

Житель Оренбурга скончался из-за суррогатного алкоголя из Казахстана

Несколько жителей в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте, купленной под видом казахстанской водки.

Источник: Tengrinews

Несколько человек в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте из Казахстана, один из отравившихся умер в больнице, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе регионального правительства в воскресенье, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. (…) В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что все случаи отравления произошли в конце этой недели. В связи со случившимся в воскресенье губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров областного правительства, руководителей управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД. Как сообщалось, на прошлой неделе в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря.

По данным на 23 декабря, от отравления суррогатом погибли 75 человек. В больницах остаются 19 человек. По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость — косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

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