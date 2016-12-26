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00:27 (мск), источник: 112.ua

Пограничники предотвратили незаконный вывоз подростка в Польшу

У сопровождающего лица были документы, выданные с нарушениями.

Источник: 112.ua

Пограничники Мостиского отряда предотвратили незаконный вывоз 14-летнего мальчика за границу. У сопровождающего человека были документы, выданные с нарушениями, оформленные при отсутствии родителей подростка в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера пограничники предотвратили попытку вывоза несовершеннолетнего ребенка с территории Украины. В пункт пропуска «Шегини» на паспортный контроль прибыл гражданин Украины, который вместе с 14-летним подростком направлялся, как сопровождающее лицо, в Польшу. Во время проверки документов украинец предъявил нотариальную доверенность с согласием родителей на вывоз мальчика за границу. Однако в ходе проверки пограничники выяснили, что доверенность выдана незаконно, поскольку на момент выдачи родители подростка на территории Украины не находились.

О данном факте проинформировали представителей Нацполиции касательно признаков возможного уголовного правонарушения. В дальнейшем мужчину вместе с ребенком передали в милицию.

Напомним, недавно поляк предлагал украинским пограничникам 300 грн за незаконный вывоз ребенка.

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