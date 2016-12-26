В Иркутске за выходные от «Боярышника» скончался еще один человек

Ранее сообщалось о 75 жертвах отравления.

«Семьдесят шесть человек скончались от отравлений косметическим средством “Боярышник” начиная с 18 декабря по 26 декабря. На лечении находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений. 123 — общее число пострадавших. Доставлены за выходные два человека», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном «Боярышнике» в Иркутске были задержаны 13 человек.