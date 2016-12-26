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07:52 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинка зарезала подругу, застав ее со своим кавалером

Ревнивица сама вызвала скорую и полицию, а потом свалила вину на вымышленного гостя.

Жительница Челябинска задержана по подозрению в убийстве подруги, которую она застала вместе со своим сожителем, — потерпевшая получила не менее пяти ударов ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в четверг, 22 декабря, в квартире дома по улице Артиллерийская. Челябинка вернулась домой и застала подругу в объятьях своего сожителя. Женщина схватила нож и нанесла сопернице не менее пяти ударов в область левого плеча, задев жизненно важные органы. Затем 43-летняя ревнивица вызвала скорую и полицию. Однако к прибытию медиков потерпевшая была уже мертва. Горожанку задержали.

«Женщина сначала выдвинула версию о том, что убийство совершил некий мужчина, который зашел к ним в квартиру. Однако в ходе работы со следователем признала вину. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — “Убийство”», — рассказал руководитель СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Юрий Кадиков.

На данный момент женщина арестована. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Характеризуется отрицательно.

Ольга Плеханова.

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