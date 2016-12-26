Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла 25 декабря в 16 часов на 1128-м км автодороги Р-254 «Иртыш».

Водитель автомобиля «Audi» ехал из Новосибирска в Омск и при обгоне выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в грузовик «Mercedes-Benz». После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

Водитель и двое пассажиров «Audi» погибли, водитель грузовика госпитализирован,

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.