Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области
Легковой автомобиль «Audi» врезался во встречный грузовик «Mercedes», водитель и пассажиры «Audi» погибли, рассказали в МВД.
Легковой автомобиль «Audi» врезался во встречный грузовик «Mercedes», водитель и пассажиры «Audi» погибли, рассказали в МВД.
Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает
Авария произошла 25 декабря в 16 часов на 1128-м км автодороги Р-254 «Иртыш».
Водитель автомобиля «Audi» ехал из Новосибирска в Омск и при обгоне выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в грузовик «Mercedes-Benz». После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.
Водитель и двое пассажиров «Audi» погибли, водитель грузовика госпитализирован,
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.