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08:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области

Легковой автомобиль «Audi» врезался во встречный грузовик «Mercedes», водитель и пассажиры «Audi» погибли, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Три человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла 25 декабря в 16 часов на 1128-м км автодороги Р-254 «Иртыш».

Водитель автомобиля «Audi» ехал из Новосибирска в Омск и при обгоне выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в грузовик «Mercedes-Benz». После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

Водитель и двое пассажиров «Audi» погибли, водитель грузовика госпитализирован,

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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